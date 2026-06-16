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Άγριος διαπληκτισμός στη Νίκαια – Τραυματίστηκε οδηγός απορριμματοφόρου, συνελήφθη 32χρονος

Ο οδηγός φέρεται να ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με τον 32χρονο

Άγριος διαπληκτισμός στη Νίκαια – Τραυματίστηκε οδηγός απορριμματοφόρου, συνελήφθη 32χρονος
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Γέμελου και Δημητρίου Καρακουλουξή, στη Νίκαια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού απορριμματοφόρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με έναν 32χρονο οδηγό μηχανής πακιστανικής καταγωγής.

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Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός φέρεται να ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με τον 32χρονο, ο οποίος κινούνταν με μοτοσυκλέτα στη μέση του δρόμου. Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να τραυματιστεί στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην Νίκαια διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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