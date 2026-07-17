Φωτιά στις Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες στην Ηλεία σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας και κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Παράλληλα, ήχησε το 112 για τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης οχήματα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, καθώς και μηχανήματα έργου που συνδράμουν στις προσπάθειες δημιουργίας ζωνών προστασίας και πρόσβασης στα δύσβατα σημεία.