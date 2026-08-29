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Κύπρος: Τροχαίο στη Λεμεσό κατέληξε σε άγριο καβγά μεταξύ οδηγών – Βίντεο

Η σύγκρουση αυτοκινήτου με διερχόμενη μοτοσικλέτα σημειώθηκε στη Λινόπετρα. Η Αστυνομία αναζητά τους εμπλεκομένους, παρότι δεν υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία.

Κύπρος: Τροχαίο στη Λεμεσό κατέληξε σε άγριο καβγά μεταξύ οδηγών – Βίντεο
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα στη Λινόπετρα και στη συνέχεια οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.
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Σε άγριο καβγά στη μέση του δρόμου εξελίχθηκε τροχαίο ατύχημα στη Λεμεσό, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Λινόπετρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύει το κυπριακό μέσο Cyprus Times καταγράφει τόσο τη στιγμή της σύγκρουσης όσο και όσα ακολούθησαν ανάμεσα στους δύο οδηγούς.

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Πιάστηκαν στα χέρια μετά τη σύγκρουση

Στις εικόνες φαίνεται το αυτοκίνητο να συγκρούεται με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα. Αμέσως μετά, τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα έρχονται σε αντιπαράθεση και πιάνονται στα χέρια στη μέση του οδοστρώματος.

Ο καβγάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, ενώ άλλοι οδηγοί παρακολουθούσαν έκπληκτοι όσα συνέβαιναν μπροστά τους.

Ορισμένοι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν πρόσωπο που βρέθηκε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται μοτοσικλετιστής να απομακρύνεται από το σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, η ταυτότητα των εμπλεκομένων ούτε η ακριβής ακολουθία των γεγονότων μετά το τέλος της καταγραφής.

Τους αναζητά η Αστυνομία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cyprus Times, για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι Αρχές της Λεμεσού, ωστόσο, ενημερώθηκαν για όσα συνέβησαν και μετέβησαν στο σημείο. Πλέον αναζητούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν και να δώσουν καταθέσεις.

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Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, αλλά και τα περιστατικά που ακολούθησαν, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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