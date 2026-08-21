Ηλεία: 50χρονη πείστηκε να δώσει χρήματα και κοσμήματα σε αγνώστους για να “μην πληρώσει φόρο”

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 50χρονη γυναίκα σε χωριό της Ηλείας. Οι άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και προσποιήθηκαν ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντάς της ότι, προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή που είχε στην κατοχή της.

Η γυναίκα πείστηκε και, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, συγκέντρωσε τα κοσμήματά της σε σακούλα και τα έβγαλε έξω από το σπίτι. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, οι δράστες της απέσπασαν ένα περιδέραιο, βραχιόλι, δαχτυλίδι, σκουλαρίκια, ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι, χρυσή βέργα χειρός και έναν χρυσό σταυρό.

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Στη συνέχεια, άγνωστη γυναίκα πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τη σακούλα με τα κοσμήματα και αποχώρησε.

Η καταγγελία έχει ήδη γίνει στην Αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.