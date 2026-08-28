Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, με την πυροσβεστική να ενημερώνεται για το περιστατικό, περίπου στις 13:30.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Ηλεία αρχικά κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2026

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

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Στις 13:52, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)