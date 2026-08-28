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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη

Φωτιά στο Πλουτοχώρι Ηλείας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:12

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, με την πυροσβεστική να ενημερώνεται για το περιστατικό, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Ηλεία αρχικά κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

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Στις 13:52, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

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