Αγρότες: Βάζουν μπροστά τα τρακτέρ ενόψει ΔΕΘ – Πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

Τον σχεδιασμό νέων κινητοποιήσεων με αιχμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συζητούν οι αγρότες, οι οποίοι πραγματοποιούν πανελλαδική σύσκεψη στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να καθορίσουν τη μορφή των δράσεών τους και να οργανώσουν την κάθοδό τους στη Θεσσαλονίκη.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται το αγροτικό συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και η παρουσία τρακτέρ στους δρόμους της πόλης.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας»

Το μήνυμα ότι οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στους δρόμους έστειλε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κώστας Σέφης.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας και την αλλαγή της κατάστασης που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα μέχρι τέλους και είμαστε αποφασισμένοι να ξαναβγούμε στις κινητοποιήσεις», δήλωσε στο ThessPost.gr.

Όπως υποστήριξε, τα προβλήματα που είχαν οδηγήσει τους αγρότες στις προηγούμενες πολύμηνες κινητοποιήσεις παραμένουν άλυτα, ενώ η κατάσταση στον κλάδο έχει επιδεινωθεί.

Εγκατέλειψαν την καλλιέργεια δεκάδες οικογένειες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κώστας Σέφης στην κατάσταση που επικρατεί στη Χαλάστρα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεκάδες οικογένειες έχουν εγκαταλείψει την καλλιέργεια.

Όπως ανέφερε, τουλάχιστον 60 οικογένειες αποχώρησαν από το επάγγελμα, με αποτέλεσμα περίπου 2.000 στρέμματα γης να παραμένουν ακαλλιέργητα.

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«Η μη επίλυση των προβλημάτων έχει “γονατίσει” οικογένειες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην καλλιέργεια της γης, αναγκάζοντάς τες να την εγκαταλείψουν», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων υποστήριξε ότι δεν υλοποιήθηκαν οι λύσεις που περίμεναν οι παραγωγοί μετά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, με συνέπεια αρκετοί να αδυνατούν πλέον να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

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Καταγγελίες για απλήρωτες επιδοτήσεις

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί, σύμφωνα με τους αγρότες, και η έλλειψη ρευστότητας, καθώς χιλιάδες παραγωγοί φέρονται να μην έχουν λάβει ακόμη τις επιδοτήσεις που περιμένουν.

Ο Κώστας Σέφης έκανε λόγο για δυσλειτουργίες στο σύστημα και απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους καθυστερούν οι πληρωμές.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, υποστηρίζοντας ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν τεχνικά εμπόδια.

Όπως είπε, η προβλεπόμενη διαδικασία θέλει όσους ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου να λαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στα τέλη Οκτωβρίου. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η υποβολή των δηλώσεων δυσχεραίνεται επειδή το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο.

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Οι αποφάσεις για την κάθοδο στη Θεσσαλονίκη

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να αξιολογήσουν στη σύσκεψη των Μαλγάρων όλες τις προτάσεις για τη μορφή της κινητοποίησης.

Βασικό σημείο αναφοράς παραμένει η μαζική παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα δείξουν εάν το συλλαλητήριο θα συνοδευτεί και από οργανωμένη κάθοδο τρακτέρ.

Οι παραγωγοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επίλυση των προβλημάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν στις αγροτικές οικογένειες να παραμείνουν στην παραγωγή.