Δολοφονία 25χρονης στην Ηγουμενίτσα: Βαριές κατηγορίες στον 27χρονο – Φρουρούμενος στο νοσοκομείο

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες και να παραμένει φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, στο νοσοκομείο μετέβησαν εισαγγελέας και ανακριτής, προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η κατηγορία που αφορά τη νομοθεσία περί ναρκωτικών συνδέεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια που φέρεται να εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Το σημείο της δολοφονίας στην Ηγουμενίτσα.

Την Πέμπτη η ανακριτική διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν εκ νέου στο Νοσοκομείο Φιλιατών ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ανακριτική διαδικασία.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετά τα τραύματα που έφερε όταν εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη.

Ο 27χρονος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη νεαρή γυναίκα και έχει λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Η αρχική εκδοχή που κατέρρευσε

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, ο 27χρονος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους.

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Ωστόσο, οι αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί οδήγησαν στη συνέχιση της εξέτασής του και τελικά στην προφορική ομολογία του.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από νωρίς ότι ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του.

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Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους, λέγοντας ότι «θόλωσε».

Το θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό

Νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας είχε αποκαλύψει τη Δευτέρα το DEBATER.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο DEBATER ο Βασίλης Νάκος, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, το ζευγάρι είχε χωρίσει και φέρεται να υπήρχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Όπως έγραψε το DEBATER στο ρεπορτάζ από το σημείο της δολοφονίας στην Ηγουμενίτσα, το τραύμα στον λαιμό της 25χρονης ήταν το θανατηφόρο.

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Το μαχαίρι εντοπίστηκε πεταμένο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

Συγκέντρωση σήμερα στην Ηγουμενίτσα – «Καμία μόνη, καμία άλλη»

Την ίδια ώρα, η δολοφονία της νεαρής γυναίκας έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στην τοπική κοινωνία.

Για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, έπειτα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας.

Κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης είναι:

«Καμία μόνη. Καμία άλλη».

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης και με αίτημα την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Όλες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση στο tag Ηγουμενίτσα του DEBATER.