Γιώργος Μαζωνάκης: «Ψευδείς και ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου – Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του, μετά τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση ασέλγειας.

Αναλυτικότερα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο 21χρονος τραγουδιστής Σ.Π., ο οποίος κατέθεσε επίσημη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, ο νεαρός κατήγγειλε τον τραγουδιστή για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, οι οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα εντός του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του», αναφέρεται στην ανακοίνωση από τον δικηγόρο του τραγουδιστή.

Τι υποστηρίζει ο 21χρονος καταγγέλλων για την υπόθεση

Νωρίτερα σήμερα (προτού καταθέσει τη μήνυση) μιλώντας αποκλειστικά στο «Buongiorno», ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στους λόγους και τα γεγονότα που τον ώθησαν να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά. Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό, γιατί κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων», είχε πει ο νεαρός τραγουδιστής στην εκπομπή του MEGA.