Η κακοκαιρία “χτυπά” την Αττική, “φούσκωσε” επικίνδυνα ο Ιλισσός – Δείτε φωτογραφίες

Στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, άρχισε να φουσκώνει ο Ιλισσός, λόγω της συνεχόμενης βροχής, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται επί ποδός.

Κάτοικοι και Αρχές ανησυχούν για υπερχείλιση και πλημμύρες που μπορεί να προκληθούν από τις ισχυρές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 10 σήμερα το πρωί ήχησε το 112 στην Αττική, προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα και ζητώντας από τους πολίτες τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Επίσης, τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια παραμένουν κλειστά, ενώ υπάρχει καθεστώς τηλεργασίας σε δημόσιο και σε όσες ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες μπορούν να το υποστηρίξουν.

Νωρίτερα το DEBATER έγραφε για την ανησυχία που έχει προκαλέσει καταγγελία πολίτη, σχετικά με εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ιλισσού, όπου –σύμφωνα με όσα αναφέρει– δημιουργήθηκε φράγμα από μπάζα, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η φυσική ροή των υδάτων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος και ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο εκτελούνταν χθες εργασίες για την κατασκευή γέφυρας που έχει κλείσει από τις 12 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκειά τους, φέρεται να συσσωρεύτηκαν μπάζα μέσα στην κοίτη, σχηματίζοντας ένα πρόχειρο φράγμα που, σύμφωνα με την καταγγελία, δυσκολεύει την έξοδο του νερού προς τη θάλασσα.

Όπως σημειώνει, σε περίπτωση έντονων φαινομένων υπάρχει κίνδυνος τα νερά να «κρατηθούν» στο σημείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.