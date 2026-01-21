Καταγγελία για “φράγμα” από μπάζα στον Ιλισσό – Φόβοι για πλημμύρες (βίντεο)

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία πολίτη σχετικά με εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ιλισσού, όπου –σύμφωνα με όσα αναφέρει– δημιουργήθηκε φράγμα από μπάζα, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η φυσική ροή των υδάτων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος και ανάρτησε σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο εκτελούνταν χθες εργασίες για την κατασκευή γέφυρας που έχει κλείσει από τις 12 Αυγούστου. Κατά τη διάρκειά τους, φέρεται να συσσωρεύτηκαν μπάζα μέσα στην κοίτη, σχηματίζοντας ένα πρόχειρο φράγμα που, σύμφωνα με την καταγγελία, δυσκολεύει την έξοδο του νερού προς τη θάλασσα.

Ο πολίτης εκφράζει έντονο προβληματισμό για το πώς θα μπορέσουν να κατέβουν τα νερά της βροχής σήμερα, ημέρα κατά την οποία αναμένονται αυξημένα ύψη βροχόπτωσης λόγω κακοκαιρίας. Όπως σημειώνει, σε περίπτωση έντονων φαινομένων υπάρχει κίνδυνος τα νερά να «κρατηθούν» στο σημείο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανάρτηση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και σχόλια χρηστών, οι οποίοι ζητούν άμεσο έλεγχο της κατάστασης και απομάκρυνση των μπαζών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή του Ιλισσού και η προστασία κατοίκων και υποδομών.