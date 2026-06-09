Λύθηκε ο “γρίφος” για την οσμή στην Αττική – Ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο

Στη λύση του “γρίφου” σχετικά με την οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου φαίνεται πως έφτασε η ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» η πηγή της περίεργης οσμής που κατεγράφη κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και «το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο».

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«Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβείας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων, που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12:00 έως τις 15:00 εκείνη την ημέρα» αναφέρει το δημοσίευμα.

Το AtmoHUB έλαβε υπόψη 164 αναφορές πολιτών: «Πήραμε τις μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες, πήγαμε προς τα πίσω, για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας», λέει στα «ΝΕΑ» ο Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB.

«Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG», συμπληρώνει.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τον Αμοιρίδη, η ουσία που προκάλεσε την οσμή και τη μετέπειτα αναταραχή στην πρωτεύουσα είναι πιθανόν το προπάνιο ή το βουτάνιο: «Αυτά είναι άοσμες ουσίες, ωστόσο όταν οι εταιρείες θέλουν να εντοπίσουν μια πιθανή διαρροή προσθέτουν μερκαπτάνες, οι οποίες μυρίζουν», ενώ δεν ανιχνεύτηκε κάποια άλλη ουσία και αποκλείστηκε το σενάριο του φυσικού αερίου και της φυσικής προέλευσης της οσμής. «Σε κάθε περίπτωση, το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο» ξεκαθαρίζει ο επικεφαλής του AtmoHUB.

Η εκδοχή της Ψυττάλειας

Ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχει ακόμα ένα σενάριο αν και όχι τόσο πιθανό: «Ερευνήσαμε και το σενάριο να ήρθε η οσμή από την Ψυττάλεια, επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη την ημέρα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για αυτό».

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Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως: «ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα «Inside Story» πως εάν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα που εκδηλωνόταν το φαινόμενο, θα υπήρχε ακριβής απάντηση για τη μυρωδιά και την ουσία που “πότισε” τον αστικό αέρα.

Πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι δεν ειδοποιήθηκαν και δεν γνώριζαν την πηγή της οσμής. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να επεμβαίνουν και να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά, αλλά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.»

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Σημειώνεται τέλος πως το Λιμενικό Σώμα ερεύνησε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Το AtmoHUB είναι ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα. Συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS.