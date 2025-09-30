Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό λόγω της 24ωρης απεργίας την Τετάρτη

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

· 2302, 2304 στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό)

· 2534 στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

· 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη