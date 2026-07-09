Κανέλλη κατά κόμμα Τσίπρα: “Τι καινούργιο φέρνει; – Περιοδεύοντες θίασοι οι μετακινήσεις στην ΕΛΑΣ”

“Πυρά” κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Λιάννα Κανέλλη, αμφισβητώντας ευθέως το κατά πόσο το νέο εγχείρημα φέρνει κάτι πραγματικά καινούργιο στο πολιτικό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, η κ. Κανέλλη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, παρομοίασε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη «που έχουν λυγίσει οι κολώνες του», δίνοντας το στίγμα της κριτικής του ΚΚΕ απέναντι σε ένα σχήμα που, όπως υποστήριξε, αλλάζει όνομα αλλά όχι πολιτική ουσία.

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Το ερώτημα που έθεσε ήταν ευθύ: «Τι καινούργιο φέρνει;». «Ένα κόμμα με έναν αρχηγό που έφερε τον Κασσελάκη από την Αμερική, πήγαν σε ένα μπουζουξίδικο και τον πέταξαν έξω… Τι καινούργιο έχει;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λιάνα Κανέλλη, στρέφοντας τα βέλη της τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τις εσωτερικές περιπέτειες του χώρου από τον οποίο προέρχεται η νέα πολιτική κίνηση.

Η αιχμή της βουλευτού του ΚΚΕ ήταν σαφής: όσο κι αν αλλάξει η ταμπέλα, το ερώτημα παραμένει αν υπάρχει νέο πολιτικό περιεχόμενο ή απλώς νέα συσκευασία για παλιές διαδρομές.

Η Λιάνα Κανέλλη συνέχισε στο ίδιο αιχμηρό ύφος, σχολιάζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να εμφανίσει ως νέο κάτι που, κατά την ίδια, δεν διαθέτει νέα πολιτική πρόταση.

«Πόσο να πλασάρει καινούργια πράγματα ο Τσίπρας; Προβολείς να βάλεις μέσα στο σκοτάδι, ποιο είναι το καινούργιο; Ποια θέση είναι καινούργια; Εκτός από το όνομα, θέση καινούργια δεν υπάρχει», είπε.

«Περιοδεύοντες θίασοι»

Η βουλευτής του ΚΚΕ σχολίασε και τις μετακινήσεις στελεχών στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, χρησιμοποιώντας τη φράση «περιοδεύοντες θίασοι».

«Αντί να πάει σε μπουζουξίδικο θα πάει σε στάδιο;», ανέφερε σκωπτικά, προσθέτοντας για τις πολιτικές ανακατατάξεις: «Είναι περιοδεύοντες θίασοι όλοι, από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο».