Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κηρύχθηκε παράνομη η συμμετοχή της ΕΕΕΚΕ – Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία της 1ης Οκτωβρίου που είχε κηρύξει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) με τις πτήσεις στα αεροδρόμια να εκτελούνται κανονικά αύριο Τετάρτη.

Η ΕΕΕΚΕ είχε ανακοινώσει, μαζί με τις ΟΣΥΠΑ και ΕΝΗΜΑΕΚ, συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ αύριο. Όμως, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η συμμετοχή τους έχει κριθεί παράνομη.

“Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών” αναφέρει.

«Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025» συμπληρώνει σχετικά η ΥΠΑ.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν αύριο μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ

Στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις τους, αναφέρουν τα κύρια αιτήματα της απεργίας:

«- Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

-Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Πλοία

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετέχει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ, η απεργία κρίθηκε παράνομη.

Έτσι, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο 1η Οκτωβρίου θα εκτελεστούν κανονικά.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται Τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό, θα εκτελεστούν κανονικά.