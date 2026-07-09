Η Τουρκία απαντά στον Μητσοτάκη: “Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς”

Στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το casus bell απάντησε η Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης χθες Τετάρτη στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου ανέφερε πως αποτελεί μία «ιστορική ανορθογραφία», και προσθέτοντας ότι «η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να την αφήσουμε πίσω».

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Σε σημερινή του ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς».

«Η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές» προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.