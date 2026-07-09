Σισμανόγλειο: “Κάπνιζα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά” – Ομολόγησε και συνελήφθη για εμπρησμό ο 76χρονος

Στα χέρια της αστυνομίας φαίνεται να είναι ο καθ’ ομολογίαν δράστης της φωτιάς στο Σισμανόγλειο που έβαλε σε κίνδυνο ασθενείς και ιατρικό προσωπικό το πρωί της Πέμπτης (9/7).

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ο 76χρονος, που έγινε… καπνός από το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν μαζί με άλλους δύο ασθενείς, εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΕΛΑΣ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν φαίνεται να έχουν πειστεί απόλυτα από το ισχυρισμό του και εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να μπήκε συνειδητά.

Για το κίνητρο αναφέρει διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν, πότε ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του.

Σημειώνεται ότι η σύζυγος του 76χρονου, μετά το σημερινό περιστατικό, ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Απόλυτη καταστροφή στον θάλαμο

Στο μεταξύ, εικόνες πλήρης καταστροφής στον θάλαμο 8 της A’ Παθολογικής Κλινικής του «Σισμανόγλειου» νοσοκομείου μετά την μεγάλη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Όπως προέκυψε από την αυτοψία στο χώρο, φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι του θαλάμου, όπου ήταν ο 76χρονος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στον ίδιο θάλαμο νοσηλεύονταν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ ο δεύτερος, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας, που τον μετέφερε με το κρεβάτι του.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη Διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μία τεράστια τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού, είμαστε τυχεροί γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς, στις 5:00 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων, ώστε να έχουν μια συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια. Τα περιστατικά έχουν ως εξής:

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Στις 5:00 το πρωί, ένα κρεβάτι θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβε αμέσως και μπήκε στον θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Να τονίσω ότι εκεί δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι, είχε φύγει από το νοσοκομείο και πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Μια κυρία που υπέστη ανακοπή, αρκετή ώρα μετά, δεν συνδέεται με το περιστατικό. Δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν μάλιστα η πρώτη που μεταφέρθηκε, δεν είχε καθόλου εμπλοκή στο περιστατικό».

«Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτούργησαν αμέσως τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου, αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πυροσβεστική, ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και βοήθησε και στην εκκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση που θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μία φορά θερμά ευχαριστώ» πρόσθεσε.

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«Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μία απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία», κατέληξε αναφερόμενος στο περιστατικό της φωτιάς στο Σισμανόγλειο.