H κακοκαιρία «χτυπά» Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία – Επείγουσα ειδοποίηση από το 112 «Προσοχή στις μετακινήσεις σας»

Επείγουσα ειδοποίηση μέσω του 112 εκδόθηκε για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ιόνια_Νησιά



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 1ης Οκτωβρίου 2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου 2025.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως στην Αχαΐα, την Ηλεία και τη Μεσσηνία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Ακολουθείτε τις… October 1, 2025

Απεγκλωβισμός Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα λόγω κακοκαιρίας



Έντονη κακοκαιρία πλήττει την Κέρκυρα, όπου η βροχόπτωση είναι αυτή την ώρα ιδιαίτερα ισχυρή. Στην περιοχή Ακρωτήρι Δράστης, στη βόρεια Κέρκυρα, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία μετέφερε με ασφάλεια το ζευγάρι και το παιδί τους στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας

Πιο αναλυτικά αύριο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.





