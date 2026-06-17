Εντυπωσιάζει το βίντεο με τις πέντε φάλαινες βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς (βίντεο)

Μια σπάνια και εντυπωσιακή εικόνα καταγράφηκε στα νερά του Ιόνιου Πελάγους, καθώς πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν να κινούνται μαζί ανοιχτά της Λευκάδας, με κατεύθυνση προς τους Παξούς.

Το μοναδικό αυτό θέαμα απαθανατίστηκε σε βίντεο, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και θαυμασμό για τη θαλάσσια ζωή της περιοχής. Οι φάλαινες φαίνονται να κινούνται συγχρονισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο που δύσκολα συναντά κανείς στις ελληνικές θάλασσες.

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Σύμφωνα με ειδικούς, η παρουσία φαλαινών στο Ιόνιο Πέλαγος δεν είναι πρωτοφανής, ωστόσο η ταυτόχρονη εμφάνιση πέντε ατόμων αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός. Η περιοχή του Ιονίου θεωρείται σημαντικός θαλάσσιος διάδρομος για μεγάλα κητώδη, όπως οι φυσητήρες και οι ζιφιοί, που συχνά μετακινούνται αναζητώντας τροφή.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια «μαγική στιγμή» της ελληνικής φύσης. Παράλληλα, το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν.

Οι εικόνες από το Ιόνιο έρχονται να επιβεβαιώσουν πως οι ελληνικές θάλασσες συνεχίζουν να κρύβουν μοναδικές εκπλήξεις, αναδεικνύοντας τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής της χώρας.