Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας – Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες

Ραγδαία αλλαγή παρουσιάζει από το βράδυ της Τετάρτης (01.10) το σκηνικό του καιρού με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ακραία φαινόμενα που θα σαρώσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά αύριο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα για λίγες βροχές μικρής διάρκειας στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.