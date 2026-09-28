Γλυφάδα: 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδι σε 65χρονο μέσα σε οικοδομή

Σοβαρό επεισόδιο με έναν 65χρονο τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σε οικοδομή στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ένας 75χρονος υπήκοος Αλβανίας επιτέθηκε με κοπίδι σε 65χρονο Έλληνα, τραυματίζοντάς τον σε διαφορετικά σημεία του σώματός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαπληκτίστηκαν για οικονομικές διαφορές

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:30, σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά, όπου εργάζονταν οι δύο άνδρες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ τους ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση με αφορμή οικονομικές διαφορές.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 75χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 65χρονο με κοπίδι, προκαλώντας του τραύματα στον λαιμό, στα πλευρά και στην κοιλιακή χώρα.

Εκτός κινδύνου ο 65χρονος

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 75χρονο μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και η φύση των οικονομικών διαφορών που φέρεται να είχαν οι δύο εργαζόμενοι διερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Γλυφάδα.