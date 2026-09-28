Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., μεσημβρινές ώρες της 26-9-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, -2- ημεδαποί, ηλικίας 29 και 32 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 26-9-2026, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έλαβαν σήμα για φραστικό επεισόδιο μεταξύ ατόμων, στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκε έρευνα στην οικία των κατηγορουμένων.

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Μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με τη συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κιλά και -162- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-18- γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -16.900- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.