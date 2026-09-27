DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε αεροπορική βάση – Εκκενώθηκαν σπίτια

Συναγερμός στο Γκλόστερσιρ

Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε αεροπορική βάση – Εκκενώθηκαν σπίτια
EPA (Αρχείου)
DEBATER NEWSROOM

Η αστυνομία του Γκλόστερσιρ της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε αριθμό ανδρών ως υπόπτους για αδικήματα βάσει του νόμου περί εκρηκτικών ύστερα από την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η αμερικανική πολεμική αεροπορία, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γκλόστερσιρ, την οποία επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό μέσο, η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων στην περιοχή και οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ