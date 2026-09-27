Βρετανία: Έρευνα για εκρηκτικά σε αεροπορική βάση – Εκκενώθηκαν σπίτια

Η αστυνομία του Γκλόστερσιρ της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε αριθμό ανδρών ως υπόπτους για αδικήματα βάσει του νόμου περί εκρηκτικών ύστερα από την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η αμερικανική πολεμική αεροπορία, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γκλόστερσιρ, την οποία επικαλέστηκε το ειδησεογραφικό μέσο, η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων στην περιοχή και οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από εκεί.