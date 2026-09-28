Έκρηξη στην Πλάκα: Στον δεύτερο όροφο αναζητούν την πηγή της διαρροής – Οι τρεις συνδεδεμένες συσκευές

Στο εσωτερικό του κτιρίου και ειδικότερα στον δεύτερο όροφο επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για τη διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Από τους έως τώρα ελέγχους δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου που βρίσκεται εκτός του κτιρίου, στο πεζοδρόμιο. Το εξωτερικό δίκτυο διαπιστώθηκε ότι ήταν στεγανό και, ως εκ τούτου, οι έρευνες στρέφονται στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού.

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Στον δεύτερο όροφο εστιάζουν οι έρευνες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτιρίου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν συνδεδεμένες τρεις συσκευές:

Μία κουζίνα

Ένα τζάκι

Ένας καυστήρας νερού

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τις συσκευές, τις συνδέσεις και τις εσωτερικές σωληνώσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν από ποιο ακριβώς σημείο προήλθε η διαρροή.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας δεν μπορεί να αποδοθεί η διαρροή σε κάποια συγκεκριμένη συσκευή ή σύνδεση.

Στεγανό το κεντρικό δίκτυο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι έλεγχοι στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου δεν κατέδειξαν απώλεια ή διαρροή.

Το συγκεκριμένο εύρημα μεταφέρει το βάρος των ερευνών στο εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου και, ειδικότερα, στην εγκατάσταση του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου.

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Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ εξετάζουν τις σωληνώσεις, τις συνδέσεις και τις συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο, προκειμένου να εντοπίσουν το ακριβές σημείο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η διαρροή.

Οι Αρχές είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο τα συντρίμμια, τις σωληνώσεις και το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

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Το μοναδικό διαμέρισμα με ενεργή παροχή

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για την κουζίνα, την παροχή ζεστού νερού και τη θέρμανση.

Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα σύνδεση φυσικού αερίου, η οποία, όμως, είχε διακοπεί από το 2021. Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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Κατά συνέπεια, το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού φέρεται να ήταν το μοναδικό σημείο του κτιρίου με ενεργή σύνδεση κατά τον χρόνο της έκρηξης.

Το ζευγάρι βρισκόταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τα στοιχεία για τους δύο ηλικιωμένους που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο κτίριο.

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Στο μικροσκόπιο μπόιλερ, κουζίνα και ενεργειακό τζάκι

Στο διαμέρισμα φέρονται να ήταν συνδεδεμένα με την εγκατάσταση φυσικού αερίου ένα μπόιλερ στο μπάνιο, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι.

Οι συσκευές και τα τμήματα των σωληνώσεων που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια εξετάζονται από τους πραγματογνώμονες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εντοπισμός του μπόιλερ, καθώς βρίσκεται μεταξύ των συσκευών που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για το σημείο και την αιτία της διαρροής.

Η κατάσταση των συσκευών μετά την έκρηξη δυσχεραίνει το έργο των ειδικών, οι οποίοι καλούνται να εξακριβώσουν εάν υπήρξε:

Αστοχία σε τμήμα της εσωτερικής εγκατάστασης

Βλάβη σε κάποια από τις συνδεδεμένες συσκευές

Φθορά ή αποσύνδεση σωλήνωσης

Πρόβλημα στον μετρητή ή στον παροχετευτικό αγωγό

Μεταγενέστερη τροποποίηση της αρχικής εγκατάστασης

Το πιστοποιητικό στεγανότητας του Φεβρουαρίου

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το πιστοποιητικό στεγανότητας που φέρεται να είχε εκδοθεί για την εσωτερική εγκατάσταση του διαμερίσματος τον Φεβρουάριο του 2026, περίπου επτά μήνες πριν από την τραγωδία.

Το πιστοποιητικό, το οποίο φέρεται να είχε υπογραφεί από μηχανικό, βεβαίωνε ότι κατά τον χρόνο του ελέγχου η εγκατάσταση ήταν στεγανή.

Οι ερευνητές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν εάν μεσολάβησε βλάβη ή αστοχία μετά τον συγκεκριμένο έλεγχο, αλλά και εάν είχαν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις ή άλλες εργασίες στην εγκατάσταση.

Το σενάριο της πολύωρης διαρροής

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να υπήρξε διαρροή επί αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σταδιακή συσσώρευση μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου ενδέχεται να δημιούργησε εκρηκτικό μείγμα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και ένας μικρός σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη, συσκευή ή άλλη πηγή ανάφλεξης θα μπορούσε να προκαλέσει την ισχυρότατη έκρηξη.

Η ΔΑΕΕ εξετάζει την αλληλουχία της διαρροής, της ανάφλεξης και της κατάρρευσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί το οριστικό πόρισμα.

Δεν είχε προηγηθεί καταγγελία για οσμή αερίου

Η Πυροσβεστική έχει αναφέρει ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε δεχθεί καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.

Όπως είχε διευκρινιστεί, δεν είχε γνωστοποιηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κάποια σχετική αναφορά πριν από την τραγωδία.

Οι Αρχές διερευνούν, ωστόσο, εάν είχε καταγραφεί παλαιότερα κάποιο περιστατικό ή είχε γίνει αναφορά προς διαφορετικό φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται και η μαρτυρία κατοίκου για τεχνικό που φέρεται να αναζητούσε πιθανή διαρροή στην ευρύτερη περιοχή περίπου έναν μήνα πριν από την έκρηξη, χωρίς να έχει διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Αναμένεται το οριστικό πόρισμα

Παρότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα στρέφουν την έρευνα στην εσωτερική εγκατάσταση του δεύτερου ορόφου, οι πραγματογνώμονες συνεχίζουν τη συλλογή και την εξέταση στοιχείων.

Το ακριβές σημείο της διαρροής, η διάρκειά της και η πηγή που προκάλεσε την ανάφλεξη παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μέσα από το πόρισμα της ΔΑΕΕ και τις τεχνικές εκθέσεις των πραγματογνωμόνων.