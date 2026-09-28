Ανατροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Νοσηλεύτρια αλλάζει κατάθεση – «Ήμουν στο ιατρείο μετά τις 16:15»

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με νοσηλεύτρια να αλλάζει την κατάθεσή της και να δηλώνει πως βρισκόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι και μετά τις 16:15 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να πάνε εκεί όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, ενώ, υποστήριξε ότι μετά το συμβάν, δεν μίλησε με την γιατρό, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν δεχόταν κριτική.

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Στη συνέχεια ανέφερε πως, μετά το τραγικό συμβάν, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είπε σε όλες τις εργαζόμενες, ότι “ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι”.

Οι εργαζόμενοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, διότι οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα.