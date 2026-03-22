Γιώργος Τσαγκαράκης: «Ψευδή και αναληθή όσα λέγονται, όταν είσαι ο κορυφαίος βάλλεσαι από παντού» – Τι ανέφερε ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης που σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα παραμένει υπό κράτηση από την Παρασκευή (20/3). Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι στην έφοδο του ελληνικού FBI κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ με τις Έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται.

Το πρωί της Κυριακής (22/3) ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Γκιούκης, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι”, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης βάλλεται από παντού και ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας γκαλερίστας. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία μήνυση για πλαστό πίνακα και πως στην απολογία του την Τρίτη θα αποδείξει τα πάντα.

Χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Γιώργο Τσαγκαράκη είπε: “O κύριος Τσαγκαράκης είναι ο κορυφαίος γκαλερίστας στην Ελλάδα, και ασκεί το επάγγελμα αυτό για 35 χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σχετικά με το επάγγελμά του…Δεν υπάρχει καμία μήνυση είτε για πλαστό πίνακα είτε για οτιδήποτε άλλο. Ψευδές και αναληθές ότι μόνο επτά πίνακες ήταν αυθεντικοί και θα το αποδείξουμε την Τρίτη στην απολογία μας…”

“Υπάρχουν δεκάδες γνήσια έργα, και άλλα που δεν ήταν γνήσια και βρίσκονταν στην αποθήκη αραχνιασμένα, τα οποία δεν ήταν προς πώληση. Δεν έχει πωληθεί κανένας πλαστός πίνακας, ούτε υπάρχει κάποια μήνυση ή καταγγελία…Το Ευαγγέλιο είναι προϊόν εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι μια πλεκτάνη διότι ο ίδιος έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή για να το πάει στις αρμόδιες αρχές. Δεν το πούλησε, ήθελε απλώς να δει τι προσφορές θα γίνουν για να δει τί αξία έχει…Είχε κλείσει ραντεβού να πάει την Παρασκευή στην Εφορία Αρχαιοτήτων να τον παραδώσει για να καταχωρηθεί. Στο βίντεο απλώς έλεγε ότι το έχει στην κατοχή του και μάζευε προσφορές γιατί ο ίδιος δεν είχε γνώση αν είναι πλαστό ή γνήσιο”, είπε στην συνέχεια ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ενώ κλείνοντας ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη αναφέρθηκε και στην Λόλα Νταϊφά, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Η κυρία Λόλα Νταϊφά περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και διαδίδει όλα αυτά, αλλά δεν έχει κάνει ούτε μήνυση, ενώ η ιστορία που λέει υποτίθεται ότι έγινε πριν έναν χρόνο. Δεν υπάρχουν τέτοια σκουλαρίκια, και δεν υπάρχει καμία καταγγελία…Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι… Ο φθόνος και ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι το πιο σύνηθες. Όταν είσαι κορυφαίος, βάλλεσαι από τον οποιονδήποτε. Πετροβολούμε τα δέντρα που είναι γεμάτα καρπούς, όχι τα άδεια…”

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που ανήρτησε στα social media ο γνωστός γκαλερίστας και ανακοίνωσε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται το 1745. Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας και να ξεκινήσουν έρευνες. Πέρα από την επιχείρηση του πασίγνωστου γκαλερίστα οι Αρχές κάνουν εφόδους και σε αποθήκες που έχει στην κατοχή του για να συλλέξουν όσο πιο πολλά στοιχεία μπορούν.