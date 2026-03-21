Γιώργος Τσαγκαράκης: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη – Δίωξη για βαριά αδικήματα στον γνωστό γκαλερίστα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο γνωστός ιδιοκτήτης γκαλερί Γιώργος Τσαγκαράκης που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

Υπεξαίρεση αρχαίου μνημείου κατ΄ επάγγελμα (κακουργημα)

Παράβαση δήλωσης μνημείου

Κατασκευή, έκθεση, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα)

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνος Γώγος μιλώντας στο Mega είπε;

«Είναι πολύ νωρίς , εμφανίστηκε ενώπιον του εισαγγελέα και λάβαμε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πρώτη φάση αρνείται την δικογραφία. Είναι δεδομένο ότι θα έχει να απολογηθεί για τα πάντα και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι θετική για αυτόν. Δεν είναι χαρούμενη διαδικασία αλλά είναι έτοιμος, ξέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ποινικό αδίκημα»

Είπε επίσης ότι σύντομα θα γίνουν πραγματογνωμοσύνες για το τι είναι πλαστό και τι όχι.

Υπενθυμίζετια πως μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. κατά τις επιχειρήσεις που διεξάγονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι της εντοπίστηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο είχε αναρτήσει ο Τσαγκαράκης σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Η πρώτη αντίδραση της εταιρείας του Γιώργου Τσαγκαράκη για τη σύλληψη του

Την πρώτη της αντίδραση έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία του Γιώργου Τσαγκαράκη, για τις έρευνες των Αρχών για το σπάνιο Ευαγγέλιο αλλά και τους πλαστούς πίνακες που βρέθηκαν σε αποθήκες.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων οι πίνακες αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του Γιώργου Τσαγκαράκη και δεν ήταν για πώληση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.

Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με το σπάνιο Ευαγγέλιο που έφερε τη σύλληψη του γκαλερίστα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της σύλληψης του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη την Παρασκευή 20/3.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που ανήρτησε στα social media ο γνωστός γκαλερίστας και ανακοίνωσε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται το 1745.

Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας και να ξεκινήσουν έρευνες. Πέρα από την επιχείρηση του πασίγνωστου γκαλερίστα οι Αρχές κάνουν εφόδους και σε αποθήκες που έχει στην κατοχή του για να συλλέξουν όσο πιο πολλά στοιχεία μπορούν.