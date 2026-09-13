Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική

Σε τέσσερις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική προχώρησαν μέσα σε δύο ημέρες οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Πάρος: Από τη φωτιά σε «γουρούνα» κάηκαν 12 στρέμματα

Στην Πάρο συνελήφθη αλλοδαπός για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τετράτροχο όχημα τύπου «γουρούνα», στην περιοχή Στρούμπουλας, στις Λεύκες.

Η φωτιά επεκτάθηκε στην παρακείμενη βλάστηση και έκαψε περίπου 12 στρέμματα με ξηρά χόρτα και φρύγανα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στις Λεύκες της Πάρου είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Τρίκαλα: Έκαιγε φυτικά υπολείμματα – Πρόστιμο 1.500 ευρώ

Στην Τοπική Κοινότητα Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας Τρικάλων συνελήφθη μία 69χρονη, επειδή προχώρησε σε καύση σωρού υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης μέσα σε οικοπεδικό χώρο.

Εκτός από τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Ρόδος: Φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό

Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 53χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 10:25 του Σαββάτου, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού.

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Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

Χαλκιδική: Συνελήφθη 60χρονος για τη φωτιά στη Σκάλα

Στη Χαλκιδική συνελήφθη την Κυριακή ένας 60χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Σκάλα της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων–Ακάνθου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση τροχού, σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης που ανήκει στον συλληφθέντα.

Συνολικά 352 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα για το 2026 είναι αποκαλυπτικά.

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Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου έχουν:

επιβληθεί 792 διοικητικά πρόστιμα ,

, βεβαιωθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1.355.814,52 ευρώ και

και πραγματοποιηθεί 352 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 315 –ποσοστό 89,49%– αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι υπόλοιπες 37 –ποσοστό 10,51%– αφορούν περιστατικά από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και διερευνώντας τα αίτια κάθε πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.