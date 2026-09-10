Φωτιά τώρα στην Πλατανιά Δράμας – Σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη
Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Παρανεστίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες και τέσσερα εναέρια μέσα.
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου, στη Δράμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Στην περιοχή επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, της 7ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα οχήματα.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
πηγή στην Google
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