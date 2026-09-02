Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος 40χρονου για απειλητικό βίντεο στα social media

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 40χρονου στην Πάτρα, μετά από καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία για βίντεο που είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο βίντεο ο άνδρας εμφανίζεται να κρατά μία χατζάρα και να διατυπώνει απειλές σε βάρος ατόμων με συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις.

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Το βίντεο φέρεται να είχε αναρτηθεί στο Facebook στις 9 Αυγούστου.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τις Αρχές και σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.