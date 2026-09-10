Αθανάσιος Μαρτίνος: Θύμα απάτης με deepfake βίντεο – «Το περιεχόμενο είναι απολύτως ψευδές»

Θύμα διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας deepfake έπεσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί παραποιημένο βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή του και επεξεργασμένη φωνή.

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Μέσω του πλαστού υλικού, οι επιτήδειοι εμφανίζουν τον Αθανάσιο Μαρτίνο να παροτρύνει τους πολίτες να τοποθετήσουν χρήματα σε ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα, ακολουθώντας σύνδεσμο που συνοδεύει το βίντεο.

«Πρόκειται για απολύτως ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο»

Ο κ. Μαρτίνος ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτελεί προϊόν απάτης και ότι το περιεχόμενό του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναδημοσίευσή του, καθώς αυτή μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω διάδοση της απάτης.

Όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν οι υπεύθυνοι.

Η δήλωση του Αθανάσιου Μαρτίνου

«Σήμερα 10/9/2026 ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο.

Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενό του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευσή του.

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Έχω προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν οι υπεύθυνοι.

Αθανάσιος Μαρτίνος»

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Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι πολίτες που συναντούν το συγκεκριμένο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πρέπει να ακολουθούν τον σύνδεσμο, να καταχωρίζουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία ούτε να πραγματοποιούν οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή.

Παράλληλα, συστήνεται να μην αναδημοσιεύουν το παραποιημένο βίντεο και να προχωρούν σε αναφορά του περιεχομένου στην πλατφόρμα στην οποία εμφανίζεται.