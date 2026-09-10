Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης – Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου

Ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ υπήρξε σημαντική μορφή του συνδικαλιστικού κινήματος και της Αριστεράς. Τα συλλυπητήρια μηνύματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου.

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Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αλέκου Καλύβη, ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

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Ο Αλέκος Καλύβης είχε συνδέσει την πολυετή δημόσια παρουσία του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, ενώ είχε ενεργό συμμετοχή στις πολιτικές και προγραμματικές διεργασίες της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρέτησαν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, αναδεικνύοντας τη συνδικαλιστική και πολιτική προσφορά του.

Η συνδικαλιστική και πολιτική διαδρομή του

Ο Αλέκος Καλύβης ανέπτυξε από το 1978 έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων.

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο προεδρείο της ΓΣΕΕ. Έως το 2009 κατείχε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Συνομοσπονδίας.

Η πολιτική του πορεία ήταν στενά συνδεδεμένη με την ελληνική Αριστερά. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και, στη συνέχεια, ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Επιτροπής Προγράμματος, αλλά και ως υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού, συμμετείχε στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου.

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Η δράση του είχε και διεθνή προσανατολισμό, καθώς συνέδεσε το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και την Αριστερά με ευρωπαϊκές και διεθνείς κινητοποιήσεις κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Ρένα Δούρου: «Για τη γενιά μας ο Αλέκος ανήκει στους οδοδείκτες»

Σε προσωπικό τόνο αποχαιρέτησε τον Αλέκο Καλύβη η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να αναφερθεί σε εκείνον σε παρελθοντικό χρόνο.

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Στο συλλυπητήριο μήνυμά της ανέφερε:

«Ο Αλέκος Καλύβης ανήκει –γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αόριστο– ανήκει λοιπόν στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία συντρόφων και συντροφισσών που συνδυάζουν την έννοια της Πολιτικής με την αναλυτική ικανότητα στο πλαίσιο μιας συνολικά προοδευτικής αντίληψης. Όχι τυχαία ο Καλύβης δραστηριοποιείται στον συνδικαλιστικό χώρο, το κατεξοχήν πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και της αναγκαίας σύνθεσης.

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Δεν θα ξεχάσω το δέος μας απέναντί του, όταν το 1997 είχε έλθει στα γραφεία της Νεολαίας του Συνασπισμού, σε συνέλευση νέων –καμιά τριανταριά ήμασταν–, να μας μιλήσει για την κατάσταση των νέων εργαζομένων.

Για τη δική μας γενιά ο Αλέκος ανήκει στους “οδοδείκτες”. Με ήθος και ευγένεια χαράσσει δρόμο, ποιώντας αριστερό ήθος. Είναι αυτός που σκιαγραφεί μια διαδρομή που τότε φάνταζε δύσβατη, όμως αργότερα γίνεται μεγάλο μονοπάτι, σε μεγάλο βαθμό και χάρη στον ίδιο και τη συνεπή και ανιδιοτελή προσφορά του στο μαζικό κίνημα και την Αριστερά.

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Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής και Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντάς την».

ΣΥΡΙΖΑ: «Συνέδεσε τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας»

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρέτησε τον Αλέκο Καλύβη ως σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας.

Από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, της οποίας υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος έως το 2009.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Επιτροπής Προγράμματος και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου μας.

Η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς συνέδεσε την ελληνική Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.

Οι πολιτικές μας διαδρομές μπορεί να διαφοροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν διαγράφεται, όμως, μια κοινή ιστορία δεκαετιών, ούτε η συμβολή του στους αγώνες, στις ιδέες και στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε στην οικογένειά του, στους δύο γιους του, στους συντρόφους, στους φίλους και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια».