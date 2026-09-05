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Ανατριχίλα: Η πρόβα του Phantom στην Τανάγρα μία ημέρα πριν από την τραγωδία – Δείτε βίντεο

Το μαχητικό αεροσκάφος καταγράφηκε να πραγματοποιεί την πρόβα του για το Athens Flying Week, μόλις μία ημέρα πριν από τη μοιραία πτήση.

Ανατριχίλα: Η πρόβα του Phantom στην Τανάγρα μία ημέρα πριν από την τραγωδία – Δείτε βίντεο
Το Phantom καταγράφηκε κατά τη διάρκεια πρόβας για το Athens Flying Week, μία ημέρα πριν από τη μοιραία πτήση. (Πηγή φωτογραφίας: Facebook)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ένα βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα ήρθε στο φως μετά την τραγωδία με το Phantom στην Τανάγρα.

Χρήστης του Facebook κατέγραψε το μαχητικό αεροσκάφος να πραγματοποιεί την πρόβα του για το Athens Flying Week, μόλις μία ημέρα πριν από τη μοιραία πτήση και τη συντριβή που κόστισε τη ζωή στους δύο χειριστές του.

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Στις εικόνες διακρίνεται το Phantom να πετά πάνω από την αεροπορική βάση της Τανάγρας, εκτελώντας ελιγμούς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αεροπορική επίδειξη.

Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος θα κατέπεφτε κατά τη διάρκεια της επίδειξης, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία στην Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε την τελευταία πρόβα του Phantom

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Facebook μία ημέρα πριν από το δυστύχημα και αποκτά πλέον ιδιαίτερα δραματική σημασία.

Η μοιραία πτήση στην Τανάγρα

Το Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, μπροστά στα μάτια θεατών που παρακολουθούσαν την αεροπορική επίδειξη.

Μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Οι δύο χειριστές ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του μαχητικού.

Η τραγωδία προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να διακόπτει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα.

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Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας.

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