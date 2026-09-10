Μαζωνάκης: Τέσσερις σακούλες με πειστήρια από το ιατρείο – Έρευνες και στα σπίτια των γιατρών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αστυνομικών στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το ιατρείο έχοντας μαζί τους τέσσερις χάρτινες σακούλες με πειστήρια.

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Στο υλικό που συνέλεξαν περιλαμβάνονται έγγραφα, ψηφιακά αρχεία και τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ανάλυση. Οι τέσσερις σακούλες με πειστήρια που συνέλεξαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο στο Κολωνάκι. © DEBATER

Έρευνες και στα σπίτια των γιατρών

Η έρευνα των Αρχών δεν σταματά στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες και στις κατοικίες των γιατρών, στο πλαίσιο της διερεύνησης όλων των συνθηκών που προηγήθηκαν της διακομιδής του τραγουδιστή.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων και να δοθούν απαντήσεις για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χωρίς δηλώσεις αποχώρησαν οι γιατροί

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, οι γιατροί αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Παρά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση που πραγματοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο μέρος της διερεύνησης για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.

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Μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων, δεν έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.