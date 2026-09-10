Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η νεκροψία – Η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος

Αναβλήθηκε για το πρωί της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή, το απόγευμα της Πέμπτης, 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι ώστε να διευρυνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

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Η νεκροψία αναβλήθηκε για αύριο το πρωί καθώς η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλήψεις υπάρχουν σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες του Ελληνικού FBI να είναι σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέχρι σήμερα το μεσημέρι, με το Αυτόφωρο να λήγει τα μεσάνυχτα.

Αν προλάβουν τις διαδικασίες, μπορεί το απόγευμα να γίνουν συλλήψεις και οι συλληφθέντες να μεταφερθούν στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, το ζευγάρι των γιατρών που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα.

Νουλέζας στο DEBATER: «Μια παράνομη “Κλινική” σκότωσε τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης θέτει ο γνωστός ποινικολόγος Βασίλειος Νουλέζας, ο οποίος μίλησε στο DEBATER και αναφέρθηκε στην ιατρική διαδικασία που, σύμφωνα με την πληροφόρησή του, είχε προγραμματίσει ο γνωστός καλλιτέχνης.

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Ο κ. Νουλέζας υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, ενώ θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του χώρου και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

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«Η έγκυρη πληροφόρηση που έχω ως τώρα είναι ότι ο άτυχος Γιώργος Μαζωνάκης πήγε και επισκέφτηκε έναν ειδικό παθολόγο στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου, ο οποίος ειδικεύεται στην ολιστική ιατρική, όπως διαφημίζει. Πρέπει να έγινε πλασμαφαίρεση, δηλαδή “καθαρισμός αίματος”.

Απ όσο γνωρίζω ο εν λόγω γιατρός είναι παθολόγος και δεν έχει εξειδίκευση για πλασμαφαίρεση, δεν είναι καν αιματολόγος. Έχω μάθει ότι ο συγκεκριμένος, φημισμένος γιατρός χρησιμοποιεί σύγχρονες παραϊατρικές μεθόδους, “μαντζούνια”, που σχετίζονται με τη νεότητα και την αναγέννηση, όπως γράφηκε.

Εκείνος και οι συνεργάτες του, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που δεν διαθέτει άδεια κλινικής, μετέβησαν προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του τοποθέτησαν τον φλεβοκαθετήρα, υπέστη αμέσως ανακοπή καρδιάς, εμβολή, άλλωστε έτσι διεκομίσθη στο “Ελπίς”.

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Η ανακοπή καρδιάς και ο θάνατος του καλλιτέχνη συνέβησαν στο ιατρείο, οπότε αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο “Ελπίς”, όπου εξέπνευσε και βεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Δεν γνωρίζω, επαναλαμβάνω, διατηρώ επιφύλαξη αν αυτό το ιατρείο – κλινική διαθέτει την απαραίτητη άδεια με βάση τον νόμο.

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Κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως προκύψει από την προανάκριση που διενεργείται ότι ίσως έχει ποινική ευθύνη ο γιατρός, ο οποίος δεν γνωρίζω αν είχε ειδική άδεια να διενεργεί τέτοιες ιατρικές πράξεις και την απαιτούμενη υποδομή και γνώση για τη χρήση μηχανημάτων.

Θεωρώ, κατά την υποκειμενική άποψη και νομική εκτίμησή μου, ότι στα πλαίσια της διενεργούμενης προανάκρισης, που έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής μαζί με το Ελληνικό FBI, θα ανακύψουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τη διάπραξη εγκλημάτων που στοίχισαν τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τις συνθήκες θανάτου θα φωτίσουν η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθούν, καθώς και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα παραγγελθεί.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα θα δείξει ξεκάθαρα αν το ιατρείο – κλινική έχει ευθύνη για τον θάνατο ή πρόκειται για συγκυριακό συμβάν.

Κανείς δεν ενοχοποιεί τους εμπλεκόμενους ούτε περιφρονεί το τεκμήριο αθωότητας ούτε προεξοφλεί την ενοχή τους.

Όμως, η πλασμαφαίρεση προκαλεί ποικίλες επιπλοκές.

Μαθαίνω ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή να κατασχεθεί ο ιατρικός φάκελος του εκλιπόντος, ενώ ο γιατρός, που όπως ανακοινώθηκε δεν διαθέτει ειδίκευση για τέτοιες πράξεις, και το προσωπικό φέρονται να έχουν εξαφανιστεί, εγκαταλείψει το ιατρείο, το οποίο παραμένει κλειστό, χωρίς να διευκολυνθούν οι αρμόδιες Αρχές που ερευνούν το συμβάν. Θα τους καλέσουν να καταθέσουν στο παρόν στάδιο ως μάρτυρες».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των υπόλοιπων ιατροδικαστικών εξετάσεων.