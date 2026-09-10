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Η Heaven Music αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Με αγάπη και ευγνωμοσύνη»

Η δισκογραφική εταιρεία αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδιστή, ανακαλώντας τα χρόνια της κοινής δημιουργικής τους πορείας και τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η Heaven Music αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Με αγάπη και ευγνωμοσύνη»
Η Heaven Music αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης για την κοινή μουσική τους πορεία. (Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Heaven Music)
DEBATER NEWSROOM

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Heaven Music τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Η δισκογραφική εταιρεία αναφέρθηκε στα χρόνια μουσικής και δημιουργίας που μοιράστηκε με τον δημοφιλή τραγουδιστή, τονίζοντας ότι είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της.

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Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα τραγούδια που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, σημειώνοντας ότι αγαπήθηκαν από το κοινό και θα συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του.

«Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του»

Στην ανάρτησή της, η Heaven Music ανέφερε:

«Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε πολλά χρόνια μουσικής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Heaven Music. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας, ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές και κυκλοφορήσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να μας τον θυμίζουν.

Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και, πάνω απ’ όλα, τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.

Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε.

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Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν».

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