Γιαννιτσά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε δύο αδέλφια από φωτιά σε σπίτι

Με θάρρος έδρασε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που μπήκε σε διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά στα Γιαννιτσά για να σώσει δύο αδέλφια που είχαν παγιδευτεί μέσα στο σπίτι.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος (1/6) στα Γιαννιτσά, και ενώ οι γονείς των δύο παιδιών, μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, απουσίαζαν για λίγη ώρα από το σπίτι. Ο αρχιφύλακας ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης άρπαξε τον πυροσβεστήρα και «βούτηξε» στις φλόγες για να σβήσει τη φωτιά. Τότε είδε τα δύο παιδιά πανικόβλητα.

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Ο ήρωας αστυνομικός τα άρπαξε και τα έβγαλε από το σπίτι ενώ στη συνέχεια έθεσε υπό έλεγχο τις φλόγες που φαίνεται πως ξεκίνησαν από ηλιακή λάμπα.

Οι γονείς των παιδιών τον ευχαρίστησαν για την αυτοθυσία του, με την είδηση να γίνεται viral και να προκαλεί τις θετικές αντιδράσεις των χρηστών.