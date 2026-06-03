Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για συμμετοχή σε επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου τον Νοέμβριο του 2024

Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων, ηλικία 38 και 31 ετών, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με επεισόδια που σημειώθηκαν σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στις 10 Νοεμβρίου 2024.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, -2- άτομα για συμμετοχή σε επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου που είχε διεξαχθεί την 10-11-2024, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

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Πρόκειται για ημεδαπούς, ηλικίας 38 και 31 ετών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, στα τελευταία λεπτά του αγώνα και ενώ οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν την επίτευξη τέρματος, φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας έριψαν εντός αγωνιστικού χώρου κάδο απορριμμάτων, καθώς και πλαστικά μπουκάλια.

Περαιτέρω, ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας δέχθηκε γροθιά στην πίσω πλευρά του σώματός του από τον 31χρονο- ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Παράλληλα, οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας δέχθηκε προπηλακισμούς από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας και, προκειμένου να τους αποφύγει, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, ο 38χρονος τού κατάφερε γροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολοίπων ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια, συνεχίζεται.