Γαύδος: Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού – Διασώθηκαν 545 μετανάστες (εικόνα)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Λιμενικές αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) μετά τον εντοπισμό πλοιάριού με πάνω από 500 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου.

Από τα ντοκουμέντα του λιμενικού φαίνονται ο μεγάλος αριθμός ατόμων που είχαν στοιβαχτεί σε αλιευτικό σκάφος, ενώ βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την προσπάθεια μεταφοράς των ατόμων από τις δυνάμεις της Frontex αλλά και του Λιμενικού.

Στην περιοχή, 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία. Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όπως έγινε γνωστό διασώθηκαν 545 μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.