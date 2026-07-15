Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αποφασίστηκε αποκομιδή των μπάζων από τον δήμο μετά από νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία

Νέα σύσκεψη με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για την απομάκρυνση των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κορέας καθώς το πρόβλημα της απομάκρυνσης των συντριμμιών δεν έχει λυθεί ως σήμερα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την μισάωρη συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή των μπάζων. Στην όλη διαδικασία συμφωνήθηκε να συνδράμει εφόσον χρειαστεί και η Περιφέρεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του καθαρισμού του χώρου.

Η Εισαγγελία ενδιαφέρεται για την ταχεία απομάκρυνση των υλικών, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν στον χώρο οι δικαστικοί πραγματογνώμονες που έλαβαν εντολή από την εισαγγελική Αρχή να αποφανθούν για τις αιτίες της κατάρρευσης. Κατά τις εισαγγελικές αρχές, επιπλέον και εξίσου σημαντικοί λόγοι για τον ταχύτατο καθαρισμό του χώρου, σχετίζονται με την δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά αντικείμενα τους που θάφτηκαν κάτω από τα μπάζα, των ενοίκων της πολυκατοικίας καθώς και με υγειονομικά θέματα.