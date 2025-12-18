Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Ηράκλειο: Λέμβος με 37 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής

DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 18-12-2025 επιχείρηση στα Νότια του Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό 37 μεταναστών.

Τα 37 άτομα, υπηκοότητας Σουδάν, Μπαγκλαντές και Σομαλίας, μεταξύ των οποίων είναι και γυναίκες, αποβιβάστηκαν στην παραλία Μακριά Άμμος στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.

