Ηράκλειο: Λέμβος με 37 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 18-12-2025 επιχείρηση στα Νότια του Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό 37 μεταναστών.

Τα 37 άτομα, υπηκοότητας Σουδάν, Μπαγκλαντές και Σομαλίας, μεταξύ των οποίων είναι και γυναίκες, αποβιβάστηκαν στην παραλία Μακριά Άμμος στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.