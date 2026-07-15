Αφροδίτη Νέστορα: Πήρε εξιτήριο από το “Γ. Παπανικολάου” – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα που το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) πήρε εξιτήριο από το “Γ. Παπανικολάου” εξέδωσε το νοσοκομείο. Η ίδια νοσηλεύτηκε με σοβαρά εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας.

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας, η κατάστασή της υγείας, της επέτρεψε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. H κα. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί στη κηδεία της μητέρα της.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την Αφροδίτη Νέστορα

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.