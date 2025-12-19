Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 545 παράτυπων μεταναστών από το Λιμενικό και τη Frontex ανοιχτά της Γαύδου

Η μεγάλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Διάσωση 545 παράτυπων μεταναστών από το Λιμενικό και τη Frontex ανοιχτά της Γαύδου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 στο Λιμενικό και τη Frontex λόγω αλιευτικού σκάφους που εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου και μετέφερε τριψήφιο αριθμό παράτυπων μεταναστών.

Στην περιοχή, 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όπως έγινε γνωστό διασώθηκαν 545 παράτυποι μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ