Διάσωση 545 παράτυπων μεταναστών από το Λιμενικό και τη Frontex ανοιχτά της Γαύδου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 στο Λιμενικό και τη Frontex λόγω αλιευτικού σκάφους που εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γαύδου και μετέφερε τριψήφιο αριθμό παράτυπων μεταναστών.

Στην περιοχή, 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.

Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όπως έγινε γνωστό διασώθηκαν 545 παράτυποι μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.