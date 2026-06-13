Διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με συνδρομή του σκάφους της FRONTEX
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 32 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό της λέμβου από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά, ενώ θα μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
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