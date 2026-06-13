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Διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με συνδρομή του σκάφους της FRONTEX

Διάσωση 32 αλλοδαπών νότια της Γαύδου
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 32 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό της λέμβου από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX.

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Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX και παραπλέοντος φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά, ενώ θα μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

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Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο 18μηνου βρέφους

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Στην Αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο 45χρονος παππούς και σύμφωνα με το Cretalive, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (16/06). Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12/06), το 18 μηνών βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού […]