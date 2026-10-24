Καλλιθέα: Ανατροπή στο τροχαίο με τη σοβαρά τραυματισμένη 27χρονη – Δεν υπήρξε εγκατάλειψη

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στην Καλλιθέα, καθώς η προανάκριση της Τροχαίας ανέτρεψε τις αρχικές πληροφορίες περί εγκατάλειψης τραυματισμένης γυναίκας από τον οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το δίκυκλο οδηγούσε μια 27χρονη γυναίκα, ενώ ο 37χρονος άνδρας που αρχικά αναζητούνταν ως οδηγός ήταν στην πραγματικότητα συνεπιβάτης.

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Μάλιστα, ο 37χρονος τραυματίστηκε και ο ίδιος στο τροχαίο και νοσηλεύεται στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, με την κατάσταση της 27χρονης να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Τι συνέβη κάτω από τη γέφυρα της Συγγρού

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αμφιθέας, κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Συγγρού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τροχαία Καλλιθέας, η 27χρονη οδηγούσε το δίκυκλο με συνεπιβάτη τον 37χρονο, κινούμενη από την οδό Δοϊράνης προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Κάτω από συνθήκες που διερευνήθηκαν από τις Αρχές, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Από την ανατροπή, τόσο η οδηγός όσο και ο συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου προσέκρουσαν σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

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Το ΙΧ οδηγούσε μια 35χρονη γυναίκα, η οποία επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Σοβαρά τραυματισμένη η 27χρονη – Πού νοσηλεύεται ο 37χρονος

Η 27χρονη οδηγός του δικύκλου υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

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Ο 37χρονος συνεπιβάτης μετέβη με ιδιωτικό μέσο στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Ελαφρά τραυματίστηκε και η 35χρονη οδηγός του διερχόμενου αυτοκινήτου.

Πώς προέκυψε η λανθασμένη πληροφορία για εγκατάλειψη

Οι πρώτες πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανέφεραν ότι το δίκυκλο οδηγούσε άνδρας, ο οποίος μετά την ανατροπή φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας πίσω τη σοβαρά τραυματισμένη συνεπιβάτιδά του.

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Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαξε μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης από την Τροχαία Καλλιθέας.

Όπως διευκρίνισε η ΕΛ.ΑΣ., δεν υπήρξε εγκατάλειψη τραυματία, καθώς ο άνδρας που αναζητούνταν δεν ήταν ο οδηγός του δικύκλου, αλλά ο 37χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί.

Η νεότερη ενημέρωση αποσαφηνίζει τόσο την ταυτότητα του προσώπου που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι.