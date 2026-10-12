Γαύδος: Διασώθηκαν 33 μετανάστες – Έρευνες για έναν αγνοούμενο

Στη Γαύδο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή στα νότια του νησιού για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού, μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και οι 33 επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, συμμετέχουν, ένα σκάφος της FRONTEX, τρία παραπλέοντα πλοία και εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ