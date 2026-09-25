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ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε λέμβος με 45 μετανάστες νότια της Γαύδου

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

Εντοπίστηκε λέμβος με 45 μετανάστες νότια της Γαύδου
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:33

 Λέμβος με περίπου 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

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   Στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

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