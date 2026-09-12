Σέρρες: Καλάσνικοφ και σφαίρες σε τρακαρισμένο ΙΧ μετά την απόδραση – Καμένο όχημα στη Βόλβη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καθώς οι Αρχές έχουν εντοπίσει δύο αυτοκίνητα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το πρώτο όχημα βρέθηκε τρακαρισμένο σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν ένα καλάσνικοφ και σφαίρες.

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Το τρακαρισμένο αυτοκίνητο κοντά στο νοσοκομείο

Το συγκεκριμένο όχημα έχει μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι διερευνούν τον ρόλο που είχε στο οργανωμένο σχέδιο απόδρασης. Το τρακαρισμένο όχημα ήταν μαύρο Nissan Navara, πιθανότατα κλεμμένο.

Το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο, σε συνδυασμό με τον βαρύ οπλισμό που υπήρχε στο εσωτερικό του, αποτελεί σημαντικό εύρημα για την εξέλιξη των ερευνών.

Μέσα βρέθηκαν καλάσνικοφ, σφαίρες και μπιτόνι βενζίνης, σύμφωνα με το ThessPost.

Καμένο ΙΧ εντοπίστηκε στη Βόλβη

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν ένα δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το όχημα να συνδέεται με την απόδραση και να χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο στάδιο της διαφυγής. Η εμπλοκή του, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

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Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη διαδρομή που ενδέχεται να ακολούθησαν ο δραπέτης και οι συνεργοί του, καθώς και στον ρόλο που μπορεί να είχε καθένα από τα δύο αυτοκίνητα.

Το οργανωμένο σχέδιο της απόδρασης

Όπως έγραψε το DEBATER, η κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο Σερρών σημειώθηκε όταν ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, δήλωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

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Εκεί εμφανίστηκαν δύο άτομα που φορούσαν στολές οι οποίες παρέπεμπαν σε αστυνομικούς. Οι δράστες αιφνιδίασαν τους πραγματικούς αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο, τους αφαίρεσαν τον υπηρεσιακό οπλισμό και έφυγαν από το σημείο παίρνοντας μαζί τους τον άνδρα.

Η ενέδρα στήθηκε περίπου στις 23:30, στον προαύλιο χώρο, έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Το όχημα έμοιαζε με εκείνα της ΟΠΚΕ και έφερε μικρό φάρο, σύμφωνα με το SerresPost.

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Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη και των ατόμων που τον βοήθησαν να διαφύγει βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με την αιματηρή επίθεση στην Πυλαία τον Σεπτέμβριο του 2024.