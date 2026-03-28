Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν ναρκωτικά σε κελί 29χρονου κρατουμένου (Εικόνες)

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/03) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού. Η επιχείρηση έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, έπειτα από πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κελί του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντοπίστηκε ένας 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους 53,7 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.