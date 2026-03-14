Φυλακές Κορυδαλλού: Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των δυο κρατουμένων – Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΠΑΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου των δυο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο 14/3.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Αναλυτικά:

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων. Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Φυλακές Κορυδαλλού: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι δυο άνδρες ηλικίας 43 και 49 χρονών εντοπίστηκαν νεκροί στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, ο ένας στις 7 το πρωί και άλλος το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Οι πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως ο λόγος του θανάτου των δυο κρατουμένων είναι πιθανόν να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών.