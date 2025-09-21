Φθιώτιδα: Ι.Χ. ανετράπη στην εθνική Αθηνών – Λαμίας (φωτογραφίες)

Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στο 121ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, πάνω στη γέφυρα του Μαρτίνου στην Φθιώτιδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα Ι.Χ. που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Οι δύο επιβαίνοντες, οδηγός και συνοδηγός, κατάφεραν να βγουν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και συνεργείο της Νέας Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα παρέμειναν κλειστές η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ.

Φωτογραφίες